В Челябинске рекламой на платежных квитанциях заинтересовалось УФАС

У жителей Челябинска появились вопросы из-за рекламы, которая была напечатана на платежных квитанциях Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Житель Челябинска сообщил в УФАС, что на платежных квитанциях за май была напечатана реклама по проверке счетчиков воды от фирмы ООО «ПрофТехКом». В антимонопольном ведомстве заинтересовались этой информацией и выявили нарушения.

— В соответствии с частью 10.3 статьи 5 Закона о рекламе не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. — Согласно части 7 статьи 38 Закона о рекламе ответственность за нарушение требований части 10.3 статьи 5 Закона о рекламе несет рекламораспространитель.

УФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании ООО «Водоотведение», которая распространяла рекламу. Заседание комиссии антимонопольной службы назначено на октябрь.

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