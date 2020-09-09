Звонил пенсионерам и представлялся их внуком: в Челябинской области осудили телефонного мошенника

Всего от мошенника пострадали два человека Фото: Александр Подгорчук

Кунашакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Челябинской области. Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд установил, что преступления обвиняемый совершал в марте 2019 года, находясь в селе Новобурино. Он использовал мобильный телефон своей родственницы, чтобы делать звонки на неизвестные номера. Потерпевшими оказались две престарелые женщины.

— Представляясь внуком, обвиняемый просил под разными предлогами передать денежные средства в размере 3 000 и 10 000 рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил обвиняемому лишение свободы на срок 4,5 года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что заключенный колонии Челябинской области заработал почти миллион рублей с помощью телефона. Выяснилось, что деньги он получал обманным путем от доверчивых граждан.

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