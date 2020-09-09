Житель Челябинска почти три года питается только фруктами, ягодами и овощами

Молодой человек признается, что после нескольких лет фруктовой диеты волосы у него не выпали, а зубы находятся на месте. Фото: hornews.com

Житель Челябинска и рок-музыкант Илья Соколов уже больше двух лет сидит на фруктовой диете. В его ежедневном рационе нет мяса, молочных продуктов, хлеба и крупы. Употребляет 28-летний мужчина только фрукты, ягоды и овощи, которые растут над землей. Причем питается этими плодами растений в сыром виде — готовит из них салат или смузи. Кстати, людей, которые придерживаются подобного рациона, называют фрукторианцами.

Как сообщил «Хорошим новостям» Илья Соколов, чувствует он себя на такой диете хорошо: волосы не выпадают, зубы на месте, а главное — есть силы заниматься утренней зарядкой и работать звукорежиссером и видеомонтажером на дому.

— Не помню, когда у меня последний раз поднималась температура. Уже год я почти не болею, коронавирус тоже прошел мимо. Разве что, недавно отравился — надышался выхлопными газами, но это уже внешние факторы, — рассказал изданию Илья.

Правда, небольшие послабления фрукторианец все-таки для себя делает. К примеру, раз в две недели он кушает горсть орехов или овсяные хлопья.

— Овсяные хлопья я не ем сухими. Но и кашу себе не варю — просто заливаю хлопья водой комнатной температуры и оставляю на несколько часов. Хлопья хорошо впитывают воду, тогда я их ем, — объяснил корреспонденту «Хороших новостей» Илья.

Сам молодой человек заявляет, что к врачам уже не ходит два года. По его словам, у него даже начали проходить некоторые болезни. Раньше у молодого человека были проблемы с эндокринной системой, а несколько лет назад он ослеп на левый глаз. Именно после этого случая челябинец решил питаться только плодами растений. Илья также добавляет, что диета помогает его здоровью — ослепший левый глаз начал понемногу видеть.

Отметим, что официальная медицина очень насторожено относится к идеям фрукторианства. Дело в том, что у плодов растений отсутствуют необходимые для человека витамины и белки, которые есть в бобовых и в животной пище. Поэтому врачи не рекомендуют проводить подобные эксперименты со своим здоровьем.

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