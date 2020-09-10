Алексей Текслер инспектирует стройки Челябинска

На ремонт театра потрачено 263 млн рублей Фото: Ольга АНТОНОВА

В четверг, 10 июня, губернатор Челябинской области объезжает два района Челябинска — Калининский и Курчатовский. В программе — социально важные объекты: театр кукол, здание которого переживает капремонт; строящийся детсад в микрорайоне Академ Риверсайд; обувная фабрика «Юничел». Сегодня же глава региона откроет сельхозвыставку АГРО-2020.

Первый пункт поездки — кукольный театр. В ремонт здания и его техническое переоснащение по нацпроекту «Культура» будет вложено 263 млн рублей из федерального бюджета. В этом году обновляют фасад, меняют инженерные сети. В следующем займутся внутренними помещениями. Откроется театр в 2022 году. Пока труппа арендует помещения и гастролирует по области.

Фото: Ольга АНТОНОВА

Фото: Ольга АНТОНОВА

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