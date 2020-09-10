Количество зараженных продолжает расти.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки диагноз «коронавриус» в Челябинской области подтвердился еще у 76 человек. Всего с начала пандемии новой инфекцией заболели 15 тысяч 148 южноуральцев, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.
Накануне выписали 97 человек, на лечении остаются 2 тысячи 674 человека.
Среди заболевших два школьника, четыре класса в Челябинской области закрыты на карантин.
Статистику по погибшим пополнили еще пятеро человек. Все пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания. Погибли:
— 77-летний мужчина с гипертонией и сахарным диабетом, у него также был острый инфаркт миокарда;
— 72-летний мужчина с больным сердцем;
— 58-летний мужчина с больным сердцем;
— 72-летний мужчина, у которого был постинфарктный кардиосклероз;
— 63-летняя женщина в атеросклеротической болезнью сердца и коронарных артерий.
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