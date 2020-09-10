«Пока работают три ПАЗа»: челябинцы из удаленного микрорайона смогут добраться до центра на новом автобусе

На маршруте №2 тоже будут ходить ПАЗики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске возобновили обслуживание автобусного маршрута №2 «ЮУрГУ-Мехколонна», который жителям Чурилово обещали вернуть еще в 2019 году. Он призван улучшить транспортную доступность спального микрорайона, но пока ходит только до Комсомольской площади.

— ООО «ЧелябГЭТ» с 9 сентября возобновил обслуживание автобусного маршрута № 2 «ЮурГУ-Мехколонна», — сообщил главный специалист городского управления транспорта Евгений Талыпов. — Пока будет работать три автобуса ПАЗ. Это должно чуть-чуть облегчить ситуацию. Она в микрорайоне Чурилово с транспортом сложная, сейчас мы рассматриваем разные варианты улучшения транспортной доступности микрорайона с учетом интересов жителей.

Согласно расписанию, автобусы будут ходить с 6:00 до 21:00. Но пока, как сообщают читатели КП-Челябинск, они идут только до Комсомольской площади.

Запустить муниципальный транспорт жителям Чурилово обещали еще в прошлом году. Тогда с ними общался Владимир Елистратов, который на тот момент временно исполнял обязанности главы Челябинска. Люди жаловались, что в тесное маршрутное макси с колясками не наездишься, поэтому микрорайону необходим безопасный просторный общественный транспорт.

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