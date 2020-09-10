Если у школьника заподозрят ковид, класс отправляют на карантин. Фото: Валентина ВАГАНОВА

За минувшие сутки в Челябинске коронавирусом заболели еще 76 человек. Двое из них — это школьники. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в региональном минздраве.

Накануне стало известно, что в школах области начали закрывать классы на карантин. Это связано с тем, что отдельные школьники либо контактировали с заболевшими, либо подхватили инфекцию сами.

— В каждом таком случае мы проводим эпидрасследование. И устанавливаем круг контактировавших в ребенком. Если диагноз не подтвержден, класс отправляется на карантин до того момента, когда будет известен результат теста ребенка. Если ковид у школьника подтвердился, класс отправляется на карантин на две недели, — рассказала КП-Челябинск заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

На данный момент в Челябинской области на карантин закрыты четыре класса.

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