Алексей Текслер предложил делать площадки для выгула собак в каждом общественном пространстве Челябинска

Губернатор инспектирует благоустройство на проспекте Победы Фото: Ольга АНТОНОВА

400 квадратных метров плитки уложили на проспекте Победы от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. Уж как только ни критиковали ремонт пешеходной зоны на этом участке: и стыки пешеходных дорожек не те, и лавочки не этакие. А получилось хорошо. В прошлом году жители Курчатовского района проголосовали за преображение запущенной пешеходной зоны.

Этим летом вместо растрескавшегося асфальта уложили 400 кв. м. тротуарной плитки, поставили скамьи с основанием из модного архитектурного бетона. Приствольные круги берез забрали в отличные декоративные решетки из металла: они пропускают воздух и воду, препятствуют вытаптыванию почвы и корней.

На следующий год появится уличное освещение. По новой пешеходной зоне прошелся губернатор. Алексей Текслер оценил порядок и поручил главе города Наталье Котовой предусматривать при проектировании общественных пространств площадки для выгула собак.

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