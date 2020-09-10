Активиста «СтопГОКа» оставили под домашним арестом

Владимир Казанцев. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу Владимира Казанцева и оставил правозащитника под домашним арестом, сообщает пресс-служба суда.

Защита просила изменить меру пресечения на залог или подписку о невыезде.

— Рассмотрев апелляционную жалобу, суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 28 августа 2020 года. Данным судебным актом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 октября 2020 года, — уточняют в пресс-службе.

Напомним, руководитель общественной организации «Экологический консалтинг» Владимир Казанцев был задержан по подозрению мошенничестве.

Задержание связано с тем, что два предпринимателя, чья фирма пользовалась услугами «Экологического консалтинга», заявили, что Казанцев якобы взял с них деньги на подкуп судьи.

Соратники правозащитника назвали дело сфабрикованным.

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