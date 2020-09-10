Tele2 оценила потребление трафика в знаковых местах Челябинска

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал работу сети на территории самых популярных прогулочных зон города. Рекордный прирост трафика за период с середины июня по конец августа 2020 года оператор зафиксировал в Парке «Никольская роща» – там объем трафика увеличился в 6 раз год к году.

Tele2 сравнила объемы потребления трафика в парках, скверах и других прогулочных зонах Челябинска в период ограничений, связанных с пандемией. В июне-августе 2020 года челябинские абоненты Tele2 гораздо больше гуляли в городе, о чем свидетельствует общий рост показателей относительно прошлого лета.

Беспрецедентный прирост трафика оператор зафиксировал в Никольской роще – спрос на гигабайты там увеличился в 6 раз. Лидирующие позиции рейтинга также занимает парк им. Пушкина. За лето 2020 года на эту территорию пришлось почти в 2,5 раза больше трафика, чем в прошлом году в аналогичный период. Третьим по популярности прогулочным местом у абонентов Tele2 в Челябинске стал Сад Победы.

На четвертом месте в списке – Детский парк им. Тищенко. Там трафик вырос на 55% год к году. Замыкают пятерку лидеров ЦПКиО им. Гагарина и Сквер у площади Революции – общий объем потребленного трафика на этих территориях увеличился на 53% год к году.

Материал предоставлен компанией Tele2