ЧелГУ строит для студентов и горожан амфитеатр и бассейн

ЧеоГУ строит для города общественные пространства. Фото: телеграм-канал Е-область.

Во время инспекционной поездки по Челябинску губернатор побывал в Челябинском государственном университете. Ректор Сергей Таскаев рассказал о нескольких проектах, важных не только для студентов — для всего города.

Во-первых, здесь открыта лыже-роллерная трасса, одна из самых протяженных и удобных в Челябинске. Трасса освещается в темное время суток. Занимаются люди со всего города.

Во-вторых, в следующем году построят амфитеатр. Отрытое общественное пространство расположится рядом с Ботаническим садом. Площадка рассчитана на 350 мест. Ее актуальность, как подчеркнул ректор, показала нынешняя пандемия: городу нужны открытие точки для встреч и мероприятий. Главе города Наталье Котовой Сергей Таскаев заявил, что готов предоставлять мэрии новое пространство для мероприятий.

Пересматривается проект строительства университетского спорткомплекса. Появится бассейн. Заниматься плаванием в нем будут и студенты, и горожане.

Готово поле для мини-футбола и площадка воркаута. Установлены тренажеры для спортсменов с особенностями здоровья.

Побывал глава региона в Ботаническом саду Зеленый уголок — гордость университета. Ранней осенью он особенно красив.

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