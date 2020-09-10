Свободных мест нет: в Академ Риверсайде открывается детский сад

Садик на 290 мест откроется в новостройках микрорайона Академ Риверсайд. Фото: t.me/vecherchel

В новостройках Академа готов к открытию детский сад. Здание по адресу Университетская набережная, 100 рассчитано на 290 детей. Но желающих еще больше.

Садик и просторные прогулочные участки осмотрел в четверг, 10 сентября, губернатор Алексей Текслер побывал в новом детсаду. Дети придут в группы в конце сентября. Они будут изучать театральное дело, шахматы, хореографию.

Конечно, 290 мест для огромного района, где в небо дыбятся 20-этажные дома, не покроют потребности в устройстве всех ребятишек. По другую сторону Университетской набережной, в так называемом «верхнем Академе», строится сад три этажа. Еще один открылся минувшей осенью.

Алексей Текслер считает неправильным прежний подход, когда жилье строилось опережающими темпами, а социальная инфраструктура «догоняла» новостройки. Сейчас по распоряжению главы региона реализуется только комплексный подход.

Кстати, в нынешнем году в регионе построят шесть детсадов. В том числе, два — в микрорайоне Академ Риверсайд (290 и 380 мест), в Парковом и Парковом-2 (на 200 мест — каждый).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru