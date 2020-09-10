Билеты в Молодежный театр можно получить за полцены

В день рождения Челябинска Молодежный дарит зрителям скидку 50%. По традиции театр объявляет День города еще и Днем зрителя. Только в этот раз устраивают не один праздничный день, а целые выходные.

12 и 13 сентября билеты на все спектакли театра по ноябрь включительно продаются за полцены. Купить их можно на сайте театра или в кассах.

Напомним: новый 56-й сезон в Молодежном начнется уже 18 сентября с детского спектакля «Как слониха упала с неба» (9+) по книге КейтДиКамилло. Это история о маленьком городке Балтиз, в котором мальчик-сирота Питер пытается разыскать свою давно пропавшую сестренку Адель. Какую роль в его поиске сыграет слониха, и увидят ли юные зрители огромное животное из жарких стран на сцене Молодежного? Приходите и посмотрите своими глазами!

Весь репертуар театра указан на сайте.

Купить билеты со скидкой можно на любой спектакль, в неограниченном количестве.

Все вопросы можно задать по телефонам: (351) 263-22-03 или +7-908-579-33-46.