В зоопарке Челябинска принимают в дар кабачки и тыквы для тигра

У больших кошек и игрушки особые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский зоопарк объявил сбор урожая для своих питомцев. Зверинец примет в дар кабачки и тыквы. По опыту прошлых лет, они становятся отличной игрушкой для крупных животных.

— Футбольный мяч в когтях амурского тигра сдувается за секунду. А тыква демонстрирует эталон стойкости и катается до последнего. А если спрятать в тыкву мясо, то она станет настоящей добычей. Такая подача пищи позволяет животному имитировать элементы природного поведения, — говорят в зоопарке.

Позабавиться с тыквами также любят моралы и росомаха.

Росомаха Бира, к примеру, любит вытаскивать из тыквы семечки.

Оставить тыквы и кабачки можно прямо на кассе зверинца. Другие фрукты и овощи горожан просят не приносить.

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