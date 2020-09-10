Конфетки-бараночки: в Челябинске открылась выставка АГРО-2020

Алексей Текслер открыл АГРО-2020. Фото: телеграм-канал Е-область.

По антиковидным правилам, вся сотня павильонов сельскохозяйственной выставки-ярмарки в Челябинске разместились на площадке перед ледовой ареной «Трактор». Раньше участников собирали в фойе спорткомплекса.

Крупные хозяйства, фермеры, перерабатывающие предприятия привезли в большой город плоды трудов своих — овощи, фрукты, мясо и деликатесы, молочную продукцию, хлеб, крупы. Купить ярмарочные товары можно в течение трех дней работы АГРО-2020.

Открыл выставку губернатор Алексей Текслер:

— Этот год был непростым, вы знаете, засуха подкосила в прямом смысле этого слова наш агропромышленный комплекс. Но, тем не менее, на пике уборочной кампании я рад сообщить, что у нас будет неплохой урожай: мы уже собрали 650 тысяч тонн зерна и точно превысим отметку в миллион тонн — это хорошая новость. Из областного бюджета АПК направлено 3 млрд рублей. Мы продолжим поддержку отрасли.

АГРО-2020 — это еще и деловая программа. Пройдет торгово-закупочная конференция с участием представителей торговых сетей южноуральских предприятий, фермерских хозяйств. Вопрос присутствия нашей продукции на полках супермаркетов — принципиальный для Текслера.

В этот раз состоятся встречи фермеров со специалистами МФЦ «Территория бизнеса», потенциальными партнерами по реализации продукции.

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