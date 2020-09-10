Курила в туалете: мать выпавшего из окна малыша оштрафовали в Челябинской области

Мальчика спасли золотые руки врачей. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Миассе на 20 тысяч рублей оштрафовали мать двухлетнего малыша, который выпал из окна жилой высотки, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Несчастный случай произошел в конце июня. Около восьми вечера мать двухлетнего мальчика отлучилась покурить в туалет. А ребенок залез на подоконник распахнутого окна и упал на улицу с высоты шестого этажа, — уточнили в надзорном ведомстве.

Ребенок получил многочисленные травмы, но выжил. А его мать наказали за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Свою вину мать признала полностью.

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