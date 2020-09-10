В Челябинске замначальника исправительной колонии признали виновным во взятках и в превышении должностных полномочий

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске суд вынес приговор в отношении экс-заместителя начальника исправительной колонии №2. Мужчину признали виновным в получении взятки и в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, подсудимый в период 2016-2018 годов получал от представителей заключенных взятки, сумма которых превышала полмиллиона рублей. За это осужденные могли пользоваться сотовой связью и офисной техникой.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по региону, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Подсудимый был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей и лишили возможности работать в правоохранительных органах сроком на 4 года.

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