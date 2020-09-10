В Челябинской области газ до границ участков проведут бесплатно

Челябинская область станет участником важного социального проекта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Социальный эксперимент запускает министерство энергетики России в четыре регионах: Московской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. До границ участка потребителя, рядового гражданина, газ проведут бесплатно. Плиту или котловое оборудование хозяин дома выберет сам.

ТАСС цитирует представителя Минэнерго: «Министерство энергетики РФ в настоящий момент ведет плотную работу по новым подходам к газификации с Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областями», — сказал представитель министерства.

Пилотный проект рожден по поручению президента Владимира Путина правительству и региональным властям протягивать газорспределительные сети до участков потребителей без участия денег жителей. До 1 октября должны быть утверждены стандарты определения стоимости использования оборудования и технологических работ по подаче газа. Газификация страны, как подчеркнул Владимир Путин, должна завершиться через 10 лет.

В феврале об ускорении темпов газификации Челябинской области говорили министр энергетики Александр Новак и губернатор Алексей Текслер. Тогда губернатор подчеркнул губернатор, вопросы газификации чаще других поднимаются в обращениях жителей области. При этом, уровень газификации в регионе выше, чем в других субъектах РФ. Чтобы оперативно решить важную задачу, финансирование областной программы газификации вырастет вдвое.

— За три года мы потратим 3 млрд. руб. на эти цели. В этом году газ придет в 31 муниципалитет. Мы построим 400 км сетей в 51 поселении, — сказал тогда губернатор.

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