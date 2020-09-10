Для жителей Челябинской области планируют бесплатно проводить газ до границ их участков

Однако за подключение деньги все-таки придется заплатить Фото: Олег ЗОЛОТО

Для жителей Челябинской области могут бесплатно подвести газ до границ их участка. Такую же возможность планируют сделать для граждан еще трех регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

— Министерство энергетики Российской Федерации в настоящий момент ведет плотную работу по новым подходам к газификации с Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областями, —процитировало агентство представителя министерства.

В ведомстве уточнили, что бесплатным будет только проведение самого газопровода до границ участка. Потребителю придется платить деньги за подключение отопительного оборудования и плиты. Помимо этого, минэнерго собирается сократить средний срок подключения населения к газу с 240-280 дней до 120-130. Для реализации такой цели в каждом регионе создадут единого оператора, ответственного за процедуру.

Минэнерго также добавило, что социальная газификация будет зависеть от готовности самих регионов и газораспределительных организаций работать согласно топливно-энергетическим балансам по всем видам доступного топлива.

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