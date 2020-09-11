Краеведы призывают сохранить кусочек истории. Фото: Ольга Чулкова / Vk.com

Строители начали демонтировать остатки исторической набережной реки Миасс. Об этом сообщил челябинский краевед, градозащитник Юрий Латышев. Но в мэрии уверяют, что историческое наследие сохранят для людей.

— Уничтожение старинной набережной XIX века началось в Челябинске 10 сентября, — рассказал Юрий Латышев. — Рабочие демонтируют кусочек истории за картинной галерей. Сегодня, 11 сентября, на набережной с 12:00 до 13:00 проведем мегапланерку по этому поводу с участием всех подрядчиков.

Градозащитник считает, что кусочек исторического объекта вписался бы в современную концепцию набережной — стал местом притяжения туристов и горожан.

Сохранившиеся участники исторической набережной можно сосчитать по пальцам: участки за картинной галереей, домом Жуковского, заводом «Оргстекло» и первой электростанцией. Фото: Ольга Чулкова / Vk.com

Демонтажом старинной кладки занимается компания «Урал-Сервис-Групп». Работы, по словам начальника управления информационной политики администрации Челябинска Владимира Сафонова, идут под контролем специалистов.

— Согласно проекту, демонтируется только часть старой кладки, оставшаяся будет сохранена, — рассказал КП-Челябинск Владимир Сафонов. — Но то, что демонтируется, тоже будет сохранено, чтобы в дальнейшем можно было эти материалы использовать в работе. Все работы ведутся под археологическим контролем.

В компании «Урал-Сервис-Групп», которая была единвенным участником аукциона по выбору подрядчика для благоустройства «Сквера искусств» на набережной реки Миасс за филармонией и картинной галереей. За работы ООО «УСГ» заплатят более полумиллиарда рублей.

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