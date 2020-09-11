Челябинские ученые синтезировали препарат, подавляющий раковые клетки

Ученые пришли к удивительным выводам. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Челябинские химики нашли лекарство от рака. Вместе с международной командой ученых представители ЮУрГУ и института органической химии РАН синтезировали новые соединения, подавляющие раковые клетки, грибы и вирусы.

Руководил командой ученых, в которую вошли представители США, Германии, Швейцарии, Финляндии и Бразилии, профессор ЮУрГУ Олег Ракитин. Химики исследовали ранее не применявшиеся в медицине химические соединения — группу гетероциклических азолов. Как сообщает «Южноуральская панорама», они проявляют высокую биологическую активность: подавляют раковые клетки, грибы и вирусы.

— Чтобы усилить действие лекарства мы заменили одну из цепочек на более длинную связь с включением селена, — сообщил Олег Ракитин. — При этом профиль токсичности и основная структура соединений не изменились. Фундаментальная новизна научного подхода в этом и заключается.

Ученые пришли к выводу, что одни и те же препараты, по словам Олега Ракитина, можно использовать для лечения разных типов заболеваний — микробных, раковых, грибковых, ВИЧ-инфекции и других. Эта универсальность делает разработку перспективной. Пока исследователи ищут оптимальные структуры для каждого вида заболеваний.

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