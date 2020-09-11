На Кировке в Челябинске установили велопарковки и открыли зону отдыха

В зоне отдыха установили камни времени.

На Кировке в Челябинске появилось новое общественное пространство. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в управлении культуры администрации Челябинска.

На главной пешеходной улице города создали зону отдыха из террасной доски. Там разместили современные малые архитектурные формы, в том числе — камни времени и вазоны. У главных перекрестков на Кировке организовали четыре велопарковки.

Парковкам будут рады велолюбители.

Для кустарников рабочие начали расширять приствольные лунки.

— На подходе разработка стильных указателей с нумерацией домов и ввод удобной трамвайной остановки на улице Труда, — рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Деревья частично освободили от каменного плена.

В июне на главной пешеходной улице Челябинска поставили новые скамейки и белоснежные бетонные вазоны. Теперь на Кировке стало больше зелени, а возле фонтана появилась модная площадка, где можно передохнуть после прогулки.

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