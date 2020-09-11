Алексей Текслер проверил благоустройство Металлургического района

Губернатор Алексей Текслер проверил строительство скверов в Металлургическом районе. Фото: Олег Каргаполов.

На улице Байкальской, между домами N 27 и N 29, по Шоссе Металлургов, у домов N 31-33, строятся скверы. Сегодня район Металлургический объехал губернатор Алексей Текслер. Второй день он инспектирует районы Челябинска, проверяя темпы и результаты работ по благоустройству общественных пространств, ремонтируемые дороги.

Металлургический район для главы региона родной. Здесь он рос, ходил в школу, знает район хорошо. Побывав в родном дворе, глава региона отправился инспектировать скверы.

Стройка на ул. Байкальской еще идет, подрядчик не выдерживает сроков: рабочие укладывают тротуарную плитку на пешеходных тропинках. Монтируется детский игровой комплекс. Появятся парковые скамьи, площадка для занятий уличной гимнастикой. Но по контракту основные работы уже должны завершиться! 25 сентября новая зона отдыха должна быть полностью сдана.

Срывами сроков глава региона недоволен.

— У вас был срок, но вы не сделали. Говорите, что проблема из-за поставщиков, но надо выбирать надежных, чтобы материал и оборудование были готовы вовремя. Наведите порядок у себя в организации и подтягивайтесь, — поручил Алексей Текслер.

Через девять дней должен быть готов скверик по Шоссе Металлургов. Но невыполненных работ много и там.

Глава региона предупредил подрядчика, что лично проверит исполнение сроков контракта.

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