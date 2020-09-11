Текслер рассказал, зазеленеет ли Челябинск

Алексей Текслер инспектировал ЧМЗ. Фото: телеграм-канал Е-область.

В пятницу, 11 сентября, губернатор работал в Металлургическом районе, объезжал строящиеся скверы и ремонтируемые дороги. Район, напомним, родной для Алексея Текслера. Здесь он родился и вырос.

Во дворе детства по ул. Дегтярева, где побывал глава области, затеяли хорошее дело: ремонт детской площадки. Но подрядчик не рассчитал финансы, бросил начатое на середине и ушел. Смонтированный детский комплекс шатается, местные боятся: безопасен ли он? Алексей Текслер связался со специалистами: проблему устранят. Но неужели нужны такие точечные решения в режиме ручного управления? Как заметил губернатор, уж лучше не браться за дело, чем исполнять задачу вот так, спустя рукава.

Металлургический район всегда был одним из самых зеленых в городе. Зеленых и уютных. Это помним мы, челябинцы. Об этом сегодня говорил губернатор, подытоживая результаты поездки по ЧМЗ.

— Идут работы по ремонту дорог и благоустройству. Мы видим в этом году по Челябинску положительную динамику. И люди видят перемены, дают положительную обратную связь. Благоустройство города продолжится. У каждого района нашего города есть своя изюминка. Металлургический район всегда был зеленым и уютным. Один парк им. Тищенко чего стоил! Займемся всеми парками Челябинска. Город станет чище, светлее, зеленее — сказал губернатор.

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