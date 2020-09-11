В Челябинске запустили флешмоб с Текслером, призывающий идти на выборы

На избирательные участки пускают строго в масках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В социальных сетях набирает обороты флешмоб, который организовали общественники, политики и активисты. Люди приходят на выборы депутатов, голосуют, делают фотографию и выкладывают ее с хэштегом #ГолосуйКакТекслер. Таким образом они мотивируют своих подписчиков последовать примеру и отдать свой голос на выборах.

Во всех социальных сетях появилось уже более пятисот публикаций с этим хэштегом. Одними из первых участников флешмоба стали замгубернатора Ирина Гехт, депутат Владимир Бурматов и мэр Челябинска Наталья Котова.

Напомним, что сегодня проходит первый день выборов депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер отдал свой голос сегодня утром на избирательном участке в родной школе.

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