В Челябинске пропала связь МТС

Связь пропала без предупреждений от оператора
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске неожиданно пропала связь МТС. Не работает мобильный Интернет, не удается осуществить звонки.
— Сначала думала, что накрылась SIM-карта, хотела идти ремонтировать телефон. А оказалось, что связи нет, — рассказала читатель КП.
На странице МТС в социальной сети ВКонтакте челябинцы буквально атаковали комментарии. Жители испугались, что связь пропала у них одних и требуют оператора как можно быстрее разобраться с проблемой.
Попытки решить проблему через чат-бот не увенчались успехом
Мы опросили коллег в других регионах, нигде такой проблемы нет, у всех связь работает исправно.
КП-Челябинск выясняет обстоятельства, новость дополняется.
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