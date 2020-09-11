В Челябинске пропала связь МТС

Связь пропала без предупреждений от оператора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске неожиданно пропала связь МТС. Не работает мобильный Интернет, не удается осуществить звонки.

— Сначала думала, что накрылась SIM-карта, хотела идти ремонтировать телефон. А оказалось, что связи нет, — рассказала читатель КП.

На странице МТС в социальной сети ВКонтакте челябинцы буквально атаковали комментарии. Жители испугались, что связь пропала у них одних и требуют оператора как можно быстрее разобраться с проблемой.

Попытки решить проблему через чат-бот не увенчались успехом

Мы опросили коллег в других регионах, нигде такой проблемы нет, у всех связь работает исправно.

КП-Челябинск выясняет обстоятельства, новость дополняется.

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