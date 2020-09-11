В Челябинской области грузовой автомобиль провалился под землю

Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»

Инцидент произошел 10 сентября в Златоусте возле дома по улице Некрасова, 3. Грузовой автомобиль ехал по дороге и провалился под землю. Фотографией произошедшего поделились в городском паблике во «Вконтакте».

— Водитель в норме, машина целая, а вот ребятам куча работы теперь, — написали очевидцы происшествия в соцсетях.

В мэрии Златоуста рассказали, что на участке, где произошел инцидент, проводились работы компанией ООО «Златесть». Упавший в яму грузовик принадлежит работникам этой фирмы.

— Они проложили временные плиты и сделали ограждения. Но кто-то раздвинул эти самые ограждения, и груженная щебнем машина проехала, разрушив все эти плиты, — сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

В мэрии добавили, что после того, как машина провалилась в яму, появились повреждения на сетях. Теперь подрядчик помимо своих основных работ должен еще и сделать ремонт.

Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

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