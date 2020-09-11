В Челябинской области премию для одаренных детей и их наставников сделали ежегодной

Одаренным детям и их наставникам вручат премии губернатора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий год подряд в Челябинске премируют одаренных детей и их наставников. По распоряжению губернатора Алексея Текслера, премия станет ежегодной.

Престижной региональной награды удостаиваются талантливые дети, воспитанники системы дополнительного образования, за достижения в культуре, спорте, науке.

Премию одаренного ребенка и педагога, его воспитавшего, можно направить на участие в международном конкурсе или — на покупку оборудования для профессионального развития ребенка.

Отбирать кандидатуры для премирования будет межведомственная комиссия, в которую войдут представители областных министерств образования и науки, культуры, спорта.

Церемония вручения премии губернатора запланирована на конец осени.

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