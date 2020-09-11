В Челябинске мужчина из ревности поджег квартиру своей сожительницы

Фото: pixbay.com

50-летний мужчина предстанет перед судом за то, что устроил возгорание в одной из квартир Челябинска. Его обвиняют в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога.

По версии следствия, инцидент произошел 31 марта. Подвыпивший челябинец, находясь в квартире своей сожительницы, поругался с ней на почве ревности. После этого он поджег диваны в комнате и на кухне. Затем мужчина покинул квартиру.

В результате этого кухня сильно выгорела, а комната частично была повреждена. Также пламя уничтожило предметы быта и одежду, среди которых были вещи несовершеннолетнего ребенка. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, общий ущерб от возгорания составил свыше 650 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины рассмотрит Калининский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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