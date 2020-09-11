Градусник дала мать: ученик из Челябинской области разбил ртутный термометр в школе

Мать запретила школьнику проходить утренний фильтр бесконтактно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неприятный инцидент произошел в одной из школ Челябинской области. Чтобы пройти утренний фильтр в школе, ученик принес из дома ртутный термометр и случайно разбил его. Об этом рассказала первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

— В России есть случаи отказа от термометрии в школе. Родители опасаются, что бесконтактный термометр как-то воздействует на организм. Этому ребенку дали с собой ртутный градусник. Но школьник его разбил. В школу пришлось вызывать МЧС, Роспотребнадзор и обрабатывать помещение от паров ртути. А это еще страшнее, — говорит Елена Коузова.

Негативное отношение к термометрии началось с одного ролика, выложенного в интернет. На нем мамаша из Подмосковья «объясняет» директору школы, что бесконтактная термометрия является медицинским вмешательством, а это значит, на нее нужно получать письменное разрешение от семьи.

На самом деле бесконтактный термометр не представляет угрозы для школьника, термометрия не является медицинским вмешательством, а школа имеет право измерять температуру ребенка без спроса.

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