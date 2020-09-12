Стала известна явка первого дня голосования в Челябинской области

В Челябинской области подвели итоги первого дня досрочного голосования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 11 сентября, завершился первый досрочный день голосования. Избирком Челябинской области подвел итоги и опубликовал явку.

— По итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября 2020 года явка на выборах в Единый день голосования в Челябинской области составила 9,41 % избирателей, проголосовало 245 145 человек, — сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Сегодня, 12 сентября, проходит второй досрочный день выборов депутатов в Заксобрание Челябинской области. У избирателей есть возможность сделать выбор и в Единый день голодания, 13 сентября. Участки откроются в 8:00 и закроют двери в 20:00, также до 14:00 можно будет подать заявку для голосования на дому.

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