В Челябинской области коронавирусом заразились еще три школьника

Свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Минздрав озвучил свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 12 сентября в регионе зарегистрировали 79 новых случаев, среди заболевших три школьника. Общее число инфицированных составило 15304 человека. С начала учебного года четыре класса закрыл на карантин.
За минувший день из больниц выписали и отправили домой 64 человека. Всего 12116 жителей Челябинской области перенесли COVID-19.
Также за день зарегистрировал еще четыре смерти пациентов, зараженных коронавирусом. У всех новая инфекция была сопутствующим заболеванием:
— пациентка, 74 года: атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность;
— пациент, 78 лет: сахарный диабет, острый инфаркт миокарда;
— пациентка, 79 лет: гипертоническая болезнь, мелкоочаговый кардиосклероз;
— пациентка, 81 год: крайняя степень ожирения, острая сердечная недостаточность.
Ранее в Минздраве объяснили КП-Челябинск, почему почти каждый день регистрируют по четыре смерти пациентов с COVID-19.
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