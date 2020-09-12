В Челябинской области коронавирусом заразились еще три школьника

Свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав озвучил свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 12 сентября в регионе зарегистрировали 79 новых случаев, среди заболевших три школьника. Общее число инфицированных составило 15304 человека. С начала учебного года четыре класса закрыл на карантин.

За минувший день из больниц выписали и отправили домой 64 человека. Всего 12116 жителей Челябинской области перенесли COVID-19.

Также за день зарегистрировал еще четыре смерти пациентов, зараженных коронавирусом. У всех новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 74 года: атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность;

— пациент, 78 лет: сахарный диабет, острый инфаркт миокарда;

— пациентка, 79 лет: гипертоническая болезнь, мелкоочаговый кардиосклероз;

— пациентка, 81 год: крайняя степень ожирения, острая сердечная недостаточность.

Ранее в Минздраве объяснили КП-Челябинск, почему почти каждый день регистрируют по четыре смерти пациентов с COVID-19.

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