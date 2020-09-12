В Челябинской области у школьника в руках взорвалась петарда, которую он принес на уроки

Полиция проверяент инцидент со школьником, у которого в руках взорвалась петарда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Сатке 12-летнего мальчика госпитализировали с ожогами бедра II степени из школы №11. Инцидент произошел на перемене в четверг, 10 сентября. Как сообщает источник из правоохранительных органов, школьник принес на урок петарду для глушения рыбы, которая взорвалась прямо в руках у мальчика.

Полиция заинтеерсовлась трагедией и уже начала проверку.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Напомним, на днях в Челябинской области произошел другой инцидент с школьником. Мальчик разбил ртутный градусник, который дала ему с собой мама. Дело в том, что некоторые родители опасаются бесконтактных термометров, считая, что они каким-то образом могут навредить ребенку.

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