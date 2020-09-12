Дым видно за несколько километров: челябинцев напугал крупный столб черного дыма

Дым видно даже в Челябинске. Фото: Подслушано Ленинский район Челябинск/vk.com

Челябинцев напугал огромный столб черного думы, который видно за несколько километров. Очевидцы поделились снимками в соцсетях.

Фото: Читатель КП-Челябинск

В МЧС рассказали, что горит в поселке Железнодорожное, которое находится неподалеку от Копейска.

— В поселке Железнодорожный за территорией заводов загорелся мусор, в том числе бочки из-под краски, — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Фото: Подслушано Ленинский район Челябинск/vk.com

Обновлено в 18:27

— Сейчас на месте работают пять единиц техники, 14 человек лично состава, в том числе наши силы Копейского гарнизона и два отделения областной противопожарной службы, — добавили в региональном МЧС. — Возгорание произошла на площади в 300 метров. Также загорелся бульдозер, но водитель успел выбраться и не пострадал.

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