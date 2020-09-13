Челябинский избирком озвучил данные по явке на досрочном голосовании

Челябинцы выбирают депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По итогам 12 сентября — второго дня досрочного голосования явка на выборах в Челябинской области составила 17,81%.
— Проголосовало 464 199 человек, — сообщили в избирательной комиссии.
Напомним, по итогам первого дня она составляла 9,41% или 245 145 человек.
Всех остальных ждут сегодня, 13 сентября, в основной и завершающий день голосования. В 8 утра открылись более двух тысяч избирательных участков.
Напомним, в регионе выбирают депутатов областного Законодательного Собрания седьмого созыва. Жителям области предстоит избрать 60 депутатов — 30 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам.
— Выборы проходят в штатном режиме. По итогам двух дней досрочного голосования, 11 и 12 сентября серьезных нарушений и инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, не зафиксировано, — отчитались в избиркоме.
О ходе выборов мы будем рассказывать весь день в режиме онлайн.
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