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Челябинский избирком озвучил данные по явке на досрочном голосовании

Проголосовало около полумиллиона южноуральцев
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Челябинцы выбирают депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва

Челябинцы выбирают депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По итогам 12 сентября — второго дня досрочного голосования явка на выборах в Челябинской области составила 17,81%.

— Проголосовало 464 199 человек, — сообщили в избирательной комиссии.

Напомним, по итогам первого дня она составляла 9,41% или 245 145 человек.

Всех остальных ждут сегодня, 13 сентября, в основной и завершающий день голосования. В 8 утра открылись более двух тысяч избирательных участков.

Напомним, в регионе выбирают депутатов областного Законодательного Собрания седьмого созыва. Жителям области предстоит избрать 60 депутатов — 30 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам.

— Выборы проходят в штатном режиме. По итогам двух дней досрочного голосования, 11 и 12 сентября серьезных нарушений и инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, не зафиксировано, — отчитались в избиркоме.

О ходе выборов мы будем рассказывать весь день в режиме онлайн.

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Выборы в Челябинской области-2020