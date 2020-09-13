На входе в школы у детей измеряют температуру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 13 сентября 2020 года составило 15 382 человека. 78 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники — шесть человек (накануне было трое).

— Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — четыре, — сообщили в пресс-службе минздрава.

За прошедшие сутки выписаны 23 человека. Всего 12139 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. На лечении остаются 2779 человек.

За прошедшие сутки умерло три человека. У всех ковид был сопутствующим.

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь с поражением сердца (ковид сопутствующий) — пациент, 70 лет;

— гипертоническая болезнь, атеросклероз коронарных артерий и аорты (ковид сопутствующий) — пациент, 82 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца, нарушения ритма сердца (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год.

Между тем, на карантин в школах Челябинска больше не будут отправлять классы — только контактных. Кто входит в этот круг рассказали в Роспотребнадзоре.

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