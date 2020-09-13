В Челябинской области проголосовали полмиллиона человек

Южноуральцы выбирают депутатов Заксобрания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Избирательная комиссия по Челябинской области озвучила данные по явке на 10:00 часов. На это время число проголосовавших составило 19,24 %, то есть 500 550 человек.

— Открыты 2321 участок для голосования, все работают в штатном режиме, — прокомментировали в комиссии.

Все участки открыты до 20:00.

Как в Челябинской области проходят выборы, что происходит на площадках и как будет вестись подсчет голосов, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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