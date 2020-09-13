После Дня города из центра Челябинска вывезли пять самосвалов мусора

Не все отдыхающие оказались аккуратными Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С полуночи и до 7 утра в Челябинске дорожные рабочие ликвидировали последствия празднования Дня города. Из центральной части города, где было больше всего гостей, вывезли 45 кубометров мусора.

— В уборке задействовали 37 дорожных рабочих, пять уличных пылесосов, четыре трактора МТЗ и пять самосвалов, — рассказали в пресс-службе администрации города.

День города прошёл без происшествий, констатируют в мэрии. Праздничные мероприятия на разных площадках посетили от 500 до 35 тысяч человек. Самым популярным, конечно же, стал салют.

Между тем, празднование Дня города продолжается. В 13:00 в Городском саду имени Пушкина выступит команда КВН «Уездный город». В это же время на площади Революции стартует молодежный фестиваль «Продвижение». А через час, в 14.00, в парке Гагарина начнется рок-фестиваль «В ритме РОКа». Подробную афишу смотрите по ссылке.

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