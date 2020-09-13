Явка на выборах в Челябинской области выросла до 22,64%

Избирательные участки будут работать до 20:00 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К полудню количество проголосовавших на выборах депутатов Заксобрания Челябинской области составило 588 863 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Облизбиркома.

Пока явка растет не очень большими темпами. Так по итогам досрочного голосования свой гражданский долг отдали 464 199 человек, что составило 17,81%. Впрочем, впереди еще весь день. Избирательные участки будут работать до 20:00.

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В Челябинске продолжается празднование Дня города. Прямо сейчас в Городском саду имени Пушкина выступает команда КВН «Уездный город», а на площади Революции проходит молодежный фестиваль «Продвижение». А в 14.00, в парке Гагарина начнется рок-фестиваль «В ритме РОКа». Подробную афишу смотрите по ссылке.

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