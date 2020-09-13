Участки будут работать до восьми вечера
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области начали раскачиваться избиратели. За два часа явка выросла с 22,64 % до 26,26 % от общего числа избирателей. Как сообщили в облизбиркоме, проголосовали 682 993 человек.
Мы проанализировали Карту нарушений. Больше всего жалоб в Челябинске — уже зафиксировано 35 обращений. На втором месте Златоуст — 17 сигналов, по восемь в Миассе и Вехнеуральске.
Все подробности о ходе выборов читайте в нашей онлайн-трансляции.
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