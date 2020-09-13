В Магнитогорске возбудили уголовное дело после ДТП с грузовиком, где погибли двое взрослых и ребенок

Обе машины загорелись после столкновения. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария, произошедшая 11 сентября в Магнитогорске, переросла в уголовное дело. Ее виновнику грозит до семи лет тюрьмы.

— По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла на улице Магнитная. По предварительным данным, водитель грузовика Dongfeng поворачивал на перекрестке налево, не уступил дорогу Volkswagen Polo, ехавшей прямо. Машины столкнулись и обе вспыхнули.

38-летний водитель легковушки и его пассажиры: 36-летняя женщина и 9-летний ребенок, умерли. В машине ехала еще 15-летняя девочка, она сейчас в больнице.

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