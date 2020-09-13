«Трактор» без главного тренера с минимальным счетом уступил в Ярославле «Локомотиву»

В Ярославле "Трактор" поддерживали болельщики из Челябинска. Фото: https://vk.com/chelyabinskhockeyru

К первому перерыву ярославцы вели со счетом 2:0. В середине второго отрезка матча Виталий Кравцов отыграл одну шайбу при игре в большинстве. Но этот гол оказался единственным для «Трактора». В третьем периоде «Локомотив» сохранил свои ворота в неприкосновенности. Итог – 1:2 не в пользу черно-белых. Это уже третье поражение «медведей» с начала сезона КХЛ в четырех матчах.

Кстати, со старта турнира главный наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин так и не появлялся на тренерском мостике – ни в Челябинске, ни сейчас в Ярославле.. Дело в том, что тренер черно-белых так и не может выздороветь. По предварительным данным, у него обычная простуда.

Выездное турне «медведей» продолжится: 15 сентября в Москве «Трактор» сыграет со «Спартаком», 17-го – в Подмосковье с «Витязем».

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