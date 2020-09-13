Бюллетени из переносных ящиков будут подсчитываться в последнюю очередь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В избирательной комиссии Челябинской области разъяснили порядок подсчета голосов тех, кто сделал свой выбор 11 и 12 сентября.

Как оказалось, первыми пересчитывают бюллетени, находившиеся в сейф-пакетах, использованных при проведении досрочного голосования.

— Все бюллетени, извлеченные из сейф-пакетов, подсчитываются без проставления печатей и число таких бюллетеней вносится в акт, — уточнили в комиссии.

В организации добавили, что проставление печатей на оборотной стороне бюллетеней предусмотрено только в случае проведения досрочного голосования на муниципальных выборах в Челябинской области, если число тех, кто сделал выбор раньше, составляет более 1 % от числа внесенных в список избирателей.

Всего было открыто 2321 избирательный участок, поэтому подсчет бюллетеней затянется на всю ночь.

Как проходил день выборов, какие нарушения вскрылись и первые итоги, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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