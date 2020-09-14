К выборам допустили девять партий
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области стали известны предварительные результаты выборов в Законодательное собрание региона. По данным системы «ГАС выборы», разрыв между лидером и партией, занявшей второе место, оказался существенным.
Голоса распределились так:
Единая Россия — 44,09%
Справедливая Россия — 14,37%
КПРФ — 11,43%
ЛДПР — 11,36%
Партия пенсионеров — 5,61%
Зеленая альтернатива — 5,02%
За правду — 2,16%
Партия Роста — 1,55%
Родина — 0,71%
Окончательные итоги выборов в областной избирательной комиссии Челябинской области озвучат позже.
Вся информация о подсчете — в нашей трансляции.
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