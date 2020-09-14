К выборам допустили девять партий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области стали известны предварительные результаты выборов в Законодательное собрание региона. По данным системы «ГАС выборы», разрыв между лидером и партией, занявшей второе место, оказался существенным.

Голоса распределились так:

Единая Россия — 44,09%

Справедливая Россия — 14,37%

КПРФ — 11,43%

ЛДПР — 11,36%

Партия пенсионеров — 5,61%

Зеленая альтернатива — 5,02%

За правду — 2,16%

Партия Роста — 1,55%

Родина — 0,71%

Окончательные итоги выборов в областной избирательной комиссии Челябинской области озвучат позже.

Вся информация о подсчете — в нашей трансляции.

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