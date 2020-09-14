В Челябинской области водитель на арендованной иномарке устроил смертельное ДТП

Мужчина не успел вовремя остановиться Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла накануне около восьми вечера в Коркино. Как сообщает ГИБДД, 48-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил пешехода, который стоял прямо на дороге. В результате ДТП 37-летний пострадавший получил несколько травм и скончался на месте.

— В настоящий момент установлено, что водитель Volkswagen арендовал транспортное средство, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

По словам свидетелей аварии, погибший мужчина находился на дороге, не собираясь переходить ее. В Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

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