По дороге в аэропорт Челябинска установили большой медиа-экран

Экран работает в тестовом режиме Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска установила большой медиа-экран, который жители и гости города могут увидеть по дороге в аэропорт.

— Планируется, что на экране будут транслироваться приветствия, поздравления, тематические ролики, социальная реклама, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Возможностей у этого экрана много, но пока он работает в тестовом режиме, проверяется исправность всех систем. Полноценная трансляция видеороликов начнется немного позже.

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