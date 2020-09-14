По дороге в аэропорт Челябинска установили большой медиа-экран

Экран работает в тестовом режиме Фото: администрация Челябинска
Администрация Челябинска установила большой медиа-экран, который жители и гости города могут увидеть по дороге в аэропорт.
— Планируется, что на экране будут транслироваться приветствия, поздравления, тематические ролики, социальная реклама, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Возможностей у этого экрана много, но пока он работает в тестовом режиме, проверяется исправность всех систем. Полноценная трансляция видеороликов начнется немного позже.
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