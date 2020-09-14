Южноуральские садоводы получили благодарственные письма и денежные премии от депутата Госдумы

В Челябинске прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения «Союза садоводов России». В этом году ее проведение совпало с Днем садовода Челябинской области, который отмечался 12 сентября.

На мероприятии собрались представители садоводческих товариществ, которые своим тяжелым и кропотливым трудом вносят огромный вклад в развитие садоводства на Южном Урале.

Перед участниками конференции с докладом об итогах года выступил председатель ЧРО «Союза садоводов России» Константин Толкачев.

После чего состоялись выборы нового состава Совета регионального отделения.

А завершилась конференция награждением самых активных членов общественной организации.

Депутат Государственной Думы Андрей Барышев поздравил виновников торжества с праздником — Днем садовода и вручил им Благодарственные письма и денежные премии.

— Южноуральские садоводы — это миллионная гвардия трудолюбивых и неравнодушных людей, которых объединяет любимое дело, которые не мыслят свою жизнь без сада, дачи и огорода, — обратился к собравшимся народный избранник. — И день садовода можно по праву считать их профессиональным праздником. Я от всей души поздравляю южноуральских садоводов с этим событием и желаю здоровья, счастья, хорошей погоды и богатых урожаев!