Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Всего с начала пандемии зафиксировано 15 455 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки заболели еще 73 южноуральца, из которых 5 — школьники. При этом больничные палаты покинули 47 пациентов, а всего выздоровели уже 12 186 человек. Под присмотром врачей остаются 2 803 больных.

Не обошлось и без летальных исходов. За прошедшие сутки умерли 2 человека, у которых был диагностирован COVID-19. У каждого из них вирус был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь с поражением сердца — пациент, 82 года;

— гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий и аорты — пациентка, 86 лет.

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