На всякую потребу: зачем клиенты Райффайзенбанка берут кредиты

Каждый третий клиент Райффайзенбанка берет потребительский кредит на ремонт, показал анализ более восьми тысяч заявок, которые финансовая организация получила в августе 2020 года. Вторая по популярности причина займа (17%) — покупка автомобиля. На третьем месте (14%) — рефинансирование кредитов. Заем на ремонт составляет в среднем 447 тысяч рублей, на автомобиль — около 525 тысяч, а средняя сумма рефинансирования — 585 тысяч.

Реже всего клиенты Райффайзенбанка берут кредиты на путешествия (чуть больше 1%), образование и развитие бизнеса (по 3% в каждой из категорий). Заем на путешествие составляет в среднем 180 тыс. руб., на образование — 246 тыс. руб., а на развитие бизнеса клиенты берут около 712 тысяч.

— Мы постоянно работаем на тем, чтобы как можно больше людей могли просто получить деньги для решения любых задач: ремонта, путешествий, приобретения автомобиля, оплаты образования и других покупок, — рассказал руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. — Оформить заявку и получить кредит Райффайзенбанка можно без визита в офис на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн (18+), даже в городах, где нет отделений.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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