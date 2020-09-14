Южноуральская выставка «АГРО» стала стартовой площадкой для агропредприятий

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В рамках 27-й агропромышленной ярмарки «АГРО-2020» помимо выставочных мероприятий состоялась серьезная деловая программа, которая способствует продвижению на рынок южноуральских предприятий: торгово-закупочная сессия торговой сети «Магнит» и конференция для фермеров в «Территории бизнеса».

Главная агропромышленная выставка «АГРО» открывает новые возможности для предприятий отрасли. Это отметил заместитель министра сельского хозяйства Александр Раевский:

— Новых участников появляется всегда процентов 30 от предыдущей выставки. Из ста предприятий-участников половина — фермерские хозяйства. В числе новинок выставки — и сырная продукция, и мясопереработка, и овощная продукция. Представлено несколько предприятий, занимающихся производством и реализацией сухих овощей и фруктов. Ярмарка стала стартовой площадкой для многих фермерских хозяйств. Два года назад начинающее хозяйство «Сыроварня ИзвестнАя» выставилась на «Агро», а теперь она лауреат выставки «Золотая осень» в Москве. Ее продукцию знают не только на территории Урала, но и в Москве, Санкт-Петербурге.

В торгово-закупочной конференции торговой сети «Магнит» приняли участие около 40 участников — потенциальных поставщиков, в том числе впервые 10 предприятий и 9 фермерских хозяйств региона. Среди них «Фабрика продуктов «Заряница» (крупы в варочных пакетах), сыроварня «ИзвестнАя», «Черновской хлеб» (хлебобулочные изделия, пельмени, вареники). В настоящее время свою продукцию в сеть поставляют 155 южноуральских производителей. Руководство этой крупнейшей российской торговой организации выбрало именно Челябинскую область первой для организации подобного мероприятия. В ходе конференции прозвучала информация от представителей сети об условиях вхождения в ритейл. Состоялись переговоры, достигнуты предварительные договоренности.

В рамках выставки фермерские хозяйства области познакомились с мерами информационно-консультационной поддержки по линии МФЦ «Территория бизнеса».

Фермерское хозяйство Антона Козлова из Красноармейского района уже 8 лет занимается выращиванием овощей, в обработке — 400 га полей. В этом году решили повысить маржинальность продукции за счет переработки — запустили цех по засолке капусты. В продвижении продукта на рынок помогла «Территория бизнеса».

— Мы используем только домашние рецепты, — рассказывает Антон Козлов. — Капуста у нас без уксуса, без консервантов, натурального квашения. Плюс добавляем яблоки, либо болгарский перец, либо семена укропа. Выходить на рынок планируем в октябре. Поставлять планируем пока 80-100 килограммов в день в небольшие сетевые магазины. «Территория бизнеса» помогла нам с упаковкой. В рамках программы «Готовый продукт» они предоставили команду маркетологов, финансистов, дизайнеров, помогли разрабатывать дизайн упаковки. А в ходе переговоров мне сегодня предложили сотрудничество с магазином «Теорема».

Наталья Субботина с программой «Школа фермеров» от «Территории бизнеса» несколько лет работала во всех районах области, посмотрела, в чем сложности малого сельского бизнеса. В результате в конце 2019 года родился новый проект — кооператив «Уральская ферма», председателем которого стала Наталья:

— В чем смысл кооператива? Одному фермеру трудно что-то сделать, а когда они объединяются, это гораздо проще. Мы создали сайт, на котором выставлены продукты фермеров, осуществляем доставку продуктов на дом. Один фермер это не может осуществить, создание сайта стоит сто тысяч рублей, а когда фермеров 50 — 100 человек, они скидываются и это становится гораздо проще.Кроме того, поддержка государства грантовая, на нее сейчас могут рассчитывать кооперативы. Сейчас свою продукцию в наш кооператив предоставляют порядка 50 фермеров. Например, грибы-вешенки из Магнитогорска. Сыроваров порядка 15 хозяйств из Миасса, Кусы, Челябинска, Копейска, каждый производитель обладает своей изюминкой. Очень много колбасных изделий по деревенским рецептам, в натуральной оболочке. На данный момент у нас на сайте порядка 300 позиций. И это все сделано у нас в Челябинской области фермерами, все деревенское, натуральное. Сейчас мы хотим запустить перерабатывающий цех. Идея создания сети собственных магазинов тоже есть, но она более долгосрочная.

По линии Минсельхоза Челябинской области, помимо субсидий на ведение производства, фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам оказывается целевая поддержка. Это гранты начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам, областные субсидии кооперативам, а также в рамках национального проекта — гранты «Агростартап» и гранты кооперативам на закупку продукции.